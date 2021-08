Voti Salernitana-Roma 0-4, giallorossi sul velluto | 4 su 4 per Mou

L’Arechi ritrova la Serie A dopo ben 22 anni, per Mourinho la prima trasferta in campionato sulla panchina giallorossa. Una vittoria roboante per i giallorossi.

Nonostante la trasferta e la nutrita presenza di pubblico all’Arechi, sono i giallorossi padroni del campo ad inizio gara. Prima occasione per Vina, che al quinto minuto prova il tiro in area ma è bravo Belec. La Roma continua ad alzare la pressione ma gli attacchi dei giallorossi sono piuttosto sterili fino alla mezz’ora della prima frazione. Padroni di casa bravi a difendere e chiudere gli spazi alle sortite offensive degli uomini di Mou. Ottima occasione per Tammy Abraham, che al minuto 33 sfiora la rete di testa in avvitamento. Attacchi giallorossi che si susseguono sterilmente, i campani rispondono con una grande organizzazione difensiva. La prima frazione si chiude a reti bianche a Salerno.

Leggi anche: Calciomercato Roma, tormentone Villar | Super scambio con l’Inter

La ripresa riparte senza cambi, sprint giallorosso anche ad inizio ripresa con Pellegrini che trova la rete al 48° minuto, Roma avanti. Bravo il capitano giallorosso ad infilare Belec su assist di Vina. La Roma esagera e trova il raddoppio con Veretout, al minuto 52, dopo una suntuosa azione offensiva, i giallorossi sono entrati alla grande in questo secondo tempo. Corre ai ripari Castori, che inserisce Simy nelle fila campane. Da sottolineare la bellezza e l’armonia del raddoppio giallorosso, segnato sotto il settore dei tifosi romanisti. Ancora Veretout protagonista all’ora di gioco, molto bravo Belec in quest’occasione. Giallorossi sul velluto e Tammy Abraham che trova la sua prima rete con la maglia della Roma, al 70° è 3-0 per i giallorossi, fulminante il destro dal limite dell’inglese che bacia il palo e trova la rete. Ospiti sfiancati a livello fisico e mentale. Meravigliosa la quarta rete di Lorenzo Pellegrini, che trova la doppietta personale con un destro delizioso. Termina 0-4 per la Roma all’Arechi, una prova sensazionale dei giallorossi.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Mou lo ‘vende’ | Finisce in tribuna

Voti Salernitana-Roma 0-4

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec 5.5; Gyomber 5, Aya 5, Jaroszynski 5 (84° Schiavone sv); Kechrida 5 (67° Zortea 6), M. Coulibaly 6, Di Tacchio 6, L. Coulibaly 5.5 (56° Simy 6), Ruggeri 5; Obi 5.5 (67° Capezzi 6); Bonazzoli 5.5 (84°Kristoffersen sv).

All.: Castori 5.5

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5 , Mancini 6.5, Ibanez 6.5, Vina 7 (82°Calafiori sv); Cristante 6.5, Veretout 7,5 (82° Diawara sv); Carles Perez 7 (78° Shomurodov 6), Pellegrini 8.5, Mkhitaryan 6.5 (70° El Shaarawy 6); Abraham 7.5 (82°Mayoral sv).

All.: Mourinho 7.5

Marcatori: 48°Pellegrini, 52°Veretout, 69° Abraham, 79° Pellegrini

Ammoniti: 35°Bonazzoli, 40° Carles Perez, 50° Aya, 67° Mkhitaryan

Espulsi:

Note: