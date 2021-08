Salernitana-Roma, le formazioni ufficiali della gara dello stadio Olimpico tra la compagine di Mou e quella di Castori.

La Roma va a caccia della quarta vittoria consecutiva di questo avvio di stagione per poi concentrarsi sugli ultimi giorni di calciomercato. Mourinho, uno che è abituato a battere record su record, è già salito su un podio virtuale. Ovvero quello delle vittorie consecutive ottenute all’esordio sulla panchina giallorossa. Lo Special One è già a quota 3 e ha raggiunto Burgess, Giagnoni e Ottavio Bianchi.

Mandando al tappeto stasera la Salernitana Mourinho eguaglierebbe il poker calato quasi settant’anni fa da Mario Varglien, e davanti resterebbe solo Rudi Garcia. Il francese fu capace di una vera e propria impresa con 10 successi iniziali che però poi purtroppo non valsero la vittoria dello Scudetto.

Per la partita contro la Salernitana Mourinho sceglie Carles Perez come vice-Zaniolo, per il resto niente turn-over e formazione tipo confermata.

Salernitana-Roma in diretta tv e streaming

Salernitana-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Gli abbonati a Sky non potranno vedere questa partita.

Le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-5-1-1, da confermare): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Oby Bonazzoli

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.