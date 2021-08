Calciomercato, bye bye Roma | Accordo e visite mediche

Calciomercato Roma, addio ormai definitivo: l’accordo è stato trovato, e sono state fissate le visite mediche. Fumata bianca vicinissima.

Anche contro la Salernitana il centrocampo della Roma ha garantito non solo filtro davanti alla difesa, ma anche prolificità in zona goal, come testimoniato dalle perle di Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout: soprattutto l’azione che ha portato in goal il francese è stato un saggio di tecnica, velocità nello stretto e padronanza dei propri mezzi. Tuttavia, alla luce dei numerosi impegni che vedranno protagonista la compagine di Mourinho, l’intenzione di Pinto sarebbe quella di regalare allo Special One un altro rinforzo per rimpolpare la mediana. Tra i tanti nomi attenzionati dal gm giallorosso c’era anche Anguissa, che però è destinato a giocare in Serie A, ma non con la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, Anguissa-Napoli: accordo e visite mediche

Stando a quanto sostenuto da Sky, il Fulham avrebbe accettato la proposta del Napoli, che ha offerta al club inglese un prestito con diritto di riscatto. Non sono state rese note le cifre dell’affare, ma la fumata bianca è dietro l’angolo: il centrocampista sosterrà in mattinata le visite mediche di rito, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà ai partenopei. Ottimo colpo per i campani, che si assicurano un profilo del quale Spalletti aveva bisogno, per sopperire anche all’assenza di Demme, fermo ai box per un infortunio. La Roma dovrà dunque vagliare piste alternative.