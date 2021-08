Calciomercato Roma, Pinto ce l’ha fatta | Comunicato ufficiale

Calciomercato Roma, Pinto ce l’ha fatta: ecco il comunicato ufficiale dei giallorossi. Trovato l’accordo un giorno prima del gong

Tiago Pinto ci è riuscito. Almeno per quanto riguarda uno di quegli elementi in uscita. La notizia è ufficiale, comunicata proprio dalla società giallorossa qualche istante fa. Javier Pastore, che non rientrava più nei piani dei Friedkin, né di Mourinho, e nemmeno del general manager portoghese, ha raggiunto un accordo con il club per la risoluzione consensuale del contratto. Saluta quindi l’argentino, un giorno prima della chiusura delle trattative. Era una di quelle pedine che la Roma voleva piazzare. Ma adesso, a poche ore dal gong, meglio anche dare la lista gratuita per togliersi dal groppone uno stipendio sicuramente importante. La sensazione è che questa uscita sia propedeutica all’ultimo arrivo.

Calciomercato Roma, sbloccato l’arrivo del centrocampista

Senza piazzarne uno, difficilmente la Roma avrebbe potuto tentare l’ultimo assalto al centrocampista che Mourinho ha richiesto anche ieri dopo la vittoria sul campo della Salernitana. Adesso il più è fatto e manca solamente l’affondo decisivo di Tiago Pinto che può e deve arrivare a breve giro di posta.

Il general manager portoghese si giocherà tutte le fiche su Douglas Luiz dell’Aston Villa. Visto che al momento sembra l’ultimo profilo disponibile. E soprattutto, è l’unico che realmente potrebbe far fare il grande salto alla rosa della Roma. Perché il brasiliano che milita in Premier League, nonostante la giovane età, ha classe ed esperienza. Proprio quel profilo che la Roma cerca. E che Mourinho ha chiesto espressamente.