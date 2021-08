Calciomercato Roma, salta la cessione: c’è un ostacolo che ha messo la parola fine alla trattative. E il tempo stringe

E’ uno di quei calciatori che, nonostante si sia allenato con la squadra sin dall’inizio della preparazione, ha sempre avuto, praticamente, la valigia in mano. Così come tutti gli altri che nel corso di questo periodo non hanno preso parte alla preparazione con Mourinho: ed è giusto citare quelli che ancora sono rimasti a Trigoria: Nzonzi, Pastore, Olsen e Santon – i nomi più importanti – che a solamente un giorno dalla chiusura del calciomercato non hanno trovato una sistemazione. E il problema per Tiago Pinto c’è: eccome se c’è. Perché il general manager portoghese, soprattutto per quanto riguarda il possibile arrivo di un centrocampista, è stato praticamente bloccato da questi continui rifiuti dei calciatori in questione. Che hanno chiesto la buonuscita per salutare la compagnia.

Ma tornando al nome in questione, secondo quanto riportato da LaRoma24, si è chiusa almeno tre settimane fa, la trattativa che avrebbe dovuto portare Diawara al Francoforte. Il problema è sempre il solito: l’ingaggio.

Calciomercato Roma, Diawara dovrebbe rimanere

La Roma aveva accettato l’offerta di 10 milioni di euro – il minimo per non fare una minusvalenza – e anche il centrocampista aveva dato l’ok al trasferimento. Ma l’ingaggio, 2,2 milioni di euro a stagione, ha praticamente bloccato la trattativa in uscita. E quindi tutto è sfumato.

E allora, a solamente un giorno dalla chiusura delle trattative, una permanenza di Diawara alla corte di Mourinho è assai probabile. A meno che non arrivi una svolta – improvvisa e anche inaspettata – in queste ore. Pinto, in fondo, ci spera. Ma non sarà sicuramente facile riuscire nella cessione. Che aprirebbe, comunque, all’ultimo arrivo in giallorosso. Quello del centrocampista per Mourinho.