Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra | Pinto non molla

Calciomercato Roma, Pinto non molla la presa e vuole regalare a Mourinho un centrocampista: tutto sul giocatore dell’Aston Villa

Non molla la presa Tiago Pinto. Soprattutto dopo le parole di Mourinho di ieri sera che ha chiesto esperienza più che qualità tecnica. Certo, il profilo cercato dalla società giallorossa è ancora giovane, ma sicuramente ha quel quid in più che serve al tecnico portoghese per far alzare l’asticella alla propria squadra. In questo periodo, di nomi, ne sono spuntati parecchi: all’inizio era Xhaka, poi Zakaria, continuando con Koopmeiners e finendo anche con Anguissa. Ma molto spesso si è ribadito che l’obiettivo principale dello Special One era un elemento che in Premier League l’allenatore ha potuto ammirare con la maglia dell’Aston Villa: vale a dire Douglas Luiz, brasiliano, classe 1998.

Calciomercato Roma, Pinto non molla la presa

Pinto quindi non molla la presa. Sollecitato anche dalle parole del tecnico ieri sera. Che ha mandato Villar in tribuna cercando di far capire alla società che lui ha bisogno di altro. Douglas Luiz, subito dopo Xhaka, è stato quel profilo maggiormente richiesto dallo Special, nonostante le continue voci su altri nomi, come abbiamo detto prima, che sono uscite in questi lunghi mesi di trattative.

Secondo quanto riportato proprio in questi minuti anche dal portale d’Oltremanica birminghammail.co.uk, la Roma, in queste ore, e fin quando ci sarà tempo per farlo, potrebbe rilanciare ulteriormente per riuscire ad arrivare al calciatore. Serve, però, anche qualche uscita affinché l’operazione possa andare a buon fine in maniera definitiva. E il general manager portoghese sta lavorando anche sotto questo aspetto. Ore calde e sicuramente intense per la dirigenza della Roma che non può lasciare nulla al caso. Soprattutto dopo lo straordinario avvio di stagione con quattro vittorie, in altrettante partite ufficiali.