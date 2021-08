Calciomercato Roma, c’è il centrocampista | Tentativo in extremis

I giallorossi provano proprio sul gong finale a regalare il centrocampista richiesto da José Mourinho. Ultime ore di calciomercato.

Mancano ormai poco meno di 24 ore alla fine della sessione del calciomercato. I giallorossi hanno totalizzato ben 17 uscite tra giocatori in prestito e titolo definitivo più i cinque svincolati (Mirante, Farelli, Peres, Jesus e Pastore). Dopo aver concluso la trattativa con Pastore per la rescissione consensuale (qui le cifre) il general manager giallorosso Tiago Pinto vuole provare a regalare la ciliegina sulla torta a José Mourinho. Si tratta del centrocampista che lo Special One ha richiesto sin da inizio mercato.

Calciomecato Roma, tentativo finale Tiago Pinto

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, i nomi in ballo che sono rimasti sono quelli di Douglas Luiz dell’Aston Villa, per il quale servono non meno di 20 milioni di euro, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, Axel Witsel del Borussia Dortmund e Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Ed è proprio su quest’ultimo che la Roma vuole provare in extremis a tentare l’affondo. I blues dovranno però accettare la richiesta di prestito oneroso che è l’unica formula in questo momento che il club capitolino può offrire, se non dovessero arrivare uscite (uno tra Diawara e Villar). Loftus-Cheek non rientra nei piani tecnici di Tuchel e potrebbe ritrovare Tammy Abraham come compagno di squadra.