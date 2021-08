Calciomercato Roma, svolta Mayoral | Rivelazione in diretta

Calciomercato Roma, rivelazione a sorpresa su Mayoral: ecco la svolta tanto attesa. L’attaccante è al centro di molti rumours.

Queste frenetiche ore di calciomercato in casa Roma sono state agitate anche dai possibili malumori di Mayoral, per il quale era stata paventata la possibilità di un clamoroso ritorno al Real Madrid, alla luce della folta concorrenza in giallorosso, soprattutto dopo l’acquisto di Tammy Abraham. Anche ieri l’attaccante spagnolo è entrato solo a pochi minuti dalla fine, a risultato ormai acquisito; sebbene Mourinho in queste prime uscite ufficiali non lo abbia mai schierato dal primo minuto, ne ha ribadito l’importanza nel corso dell’ultima conferenza stampa. “Gli attaccanti dovranno essere tre“, dal momento che la stagione è lunga e le insidie sono dietro l’angolo.

In questo filone si inseriscono le dichiarazioni di Alejandro Camano, l’agente di Mayoral, che, intervistato dalla redazione di calciomercato.it, ha fornito maggiori ragguagli in merito al futuro del suo assistito.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Mayoral

🔴Alejandro Camano, agente di #Mayoral, in ESCLUSIVA A https://t.co/VdiktdtZ9x🗣: “Borja lavorerà per essere titolare, l’#ASRoma ha un attacco spettacolare e lui si divertirà. È felice, vuole restare e lottare con la squadra” 📲@MarcoGiordano6#SalernitanaRoma pic.twitter.com/h4Ykev4cWw — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 29, 2021

Le parole di Camano: “Borja lavorerà per essere titolare, la Roma ha un attacco spettacolare e lui si divertirà: è felice, vuole restare e lottare con la squadra“. Prestando fede alle parole del suo agente, dunque, il futuro di Mayoral è ancora alla Roma: il bomber vuole mettersi in gioco e dare il suo contributo, facendosi trovare pronto. Anche Pinto, del resto, nelle interviste pre partita, ne ha ribadito la centralità nel progetto Roma, aggiungendo che difficilmente cambierà qualcosa da qui fino alle 23 del 31 agosto.