Calciomercato Roma, giallo last minute | É arrivato in città

Calciomercato Roma, non è passato inosservato il messaggio social lanciato dal giocatore in questi ultimissimi minuti.

In queste pochissime ore rimanenti di mercato, Pinto avrà da ovviare a tutta una serie di questioni lasciate irrisolte finora. Dopo aver plasmato in modo quasi definitivo la rosa, il gm portoghese dovrà ora essere bravo a chiudere diverse operazioni in uscita.

Sappiamo ormai molto bene quali siano i nomi dei diversi esuberi presenti a Trigoria, le cui sortite potrebbero essere seguite da quelle di diversi giovani pedine alle quali lo Special One non potrà garantire il giusto minutaggio nel corso della stagione per favorirne la definitiva consacrazione.

Dopo la vicenda Mayoral, sulla quale ha provato a fare chiarezza il proprio agente, c’è un altro nome che sembra essere finito al centro delle speculazioni di mercato in questi ultimi giorni. Ci riferiamo a Gonzalo Villar, giovane centrocampista spagnolo che ha dimostrato grandi margini di miglioramento la scorsa stagione ma che non è considerato indispensabile dallo Special One.

Quest’ultimo se ne priverebbe ben volentieri per arrivare ad un altro profilo che possa ben coadiuvare Veretout o Cristante in mediana, apportando una saggezza che l’ex Elce non può al momento assolutamente garantire.

Calciomercato Roma, prende forma lo scambio Villar-Gagliardini?

Il numero 14 è stato nelle scorse ore accostato all’Inter, figurante al momento l’unica squadra italiana ad aver messo gli occhi su Villar. Quest’ultimo, come riportatovi, piace soprattutto in Spagna e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo futuro.

Ritornando a quanto dettovi in apertura, non è passato inosservato un messaggio social lanciato stamattina da Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta non ha mai raggiunto a Milano i livelli palesati nella vicina Bergamo e potrebbe essere inserito da Marotta in qualche baratto di fine mercato. Il numero 5 potrebbe essere coinvolto in uno scambio ex aequo con la Roma per Villar.

Volendo dare un’interpretazione alla storia Instagram cui alluso sopra, Gagliardini potrebbe aver confermato queste indiscrezioni di mercato. Il centrocampista ha infatti postato una foto in treno, usando come tag del luogo “Roma”. Al momento è sicuramente nella Capitale, in giornata capiremo per quale motivo.