Calciomercato Roma, conferma dalla Spagna | Trattativa in corso

Conferme circa l’interessamento della Roma per un centrocampista. Il suo arrivo dipende però dalla chiusura di alcune operazioni in uscita.

In casa Roma continua a tenere banco il nodo relativo alle cessioni. Se Tiago Pinto riuscisse a piazzare sul mercato alcuni degli esuberi indicati da José Mourinho potrebbe aprirsi lo spazio per un ultimo acquisto entro domani sera. La scadenza dei trasferimenti estivi è infatti fissata tra poco più di 24 ore. Una giornata che si preannuncia frenetica per il General Manager giallorosso impegnato su più tavoli per accontentare in tutto e per tutto l’allenatore.

Nelle ultime ore si è fatta strada un’ipotesi interessante per il centrocampo giallorosso. Perché la trattativa prenda forma è però indispensabile che Pinto riesca a trovare una sistemazione almeno a uno tra Villar e Diawara. I due calciatori non hanno incontrato il gradimento di Mourinho che nella zona nevralgica gradirebbe un profilo di maggiore esperienza.

Calciomercato Roma, conferme su Tolisso | Può arrivare a una condizione

E l’esperienza certamente non manca a Corentin Tolisso. Il centrocampista francese del Bayern Monaco sarebbe sicuramente gradito all’allenatore giallorosso che per caratteristiche e qualità lo accoglierebbe a braccia aperte. L’interessamento della Roma per il campione del mondo è confermato nelle ultime ore dal giornalista Andres Agulla. In un tweet l’esperto di mercato ha ribadito che l’arrivo del mediano è però strettamente collegato a una cessione da portare a termine. In particolare Agulla fa riferimento all’eventuale addio di Villar. Secondo il giornalista non sono inoltre da escludere alcune opzioni dell’ultimo minuto. Il calciomercato d’altra parte ha in più occasioni regalato sorprese improvvise proprio nelle sue battute finali. Il nome di Tolisso rimane comunque nella lista dei desideri di Tiago Pinto. Per portare a termine l’operazione servirà però un piccolo capolavoro in 24 ore.