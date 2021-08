Calciomercato Roma, Pinto spera | Scatta l’asta internazionale

Calciomercato Roma, le prossime e ultime ore di campagna acquisti potrebbero regalare interessanti novità in casa giallorossa.

Dopo aver concluso il primo poker di partite in modo egregio, imponendosi due volte con il Trabzonspor e battendo Fiorentina e Salernitana, José Mourinho si augura di poter assistere a qualche ultimo cambiamento della rosa prima della ripresa sprint successiva alla sosta della Nazionale.

A Trigoria non potrà lavorare per le prossime due settimane con la squadra al completo, contando quest’ultima numerosi elementi chiamati dalle rispettive federazioni. Intanto, non è passata ieri inosservata la presenza in tribuna di Gonzalo Villar, partito per la trasferta campana ma non inserito dal portoghese tra i convocati.

C’è chi parla di scelta tecnica o disciplinare ma anche chi giustifica la decisione del mister interpretandola come un monito alla società affinché Pinto possa chiosare questo mercato con il tanto anelato approdo in mediana. Lo spagnolo ex Elce si è distinto per una buona stagione con Fonseca ma per caratteristiche fisiche e tattiche non è considerato dallo Special One come una pedina imprescindibile del suo scacchiere.

Calciomercato Roma, tre club spagnoli su Gonzalo Villar

Per evitare di avere un ulteriore esubero in rosa, che andrebbe ad aggiungersi ai tanti che il dg ex Benfica proverà a piazzare in queste ultimissime ore, non è scontato che il ventitreenne nato a Murcia possa cambiare aria a breve.

In particolare, il suo nome sarebbe finito sul taccuino di diversi dirigenti iberici, pronto a riportarlo in patria per favorirne l’esplosione definitiva nel principale campionato spagnolo. A riportarlo è il portale Fichajes.net, secondo il quale Villar sarebbe seguito da tre club di Liga.

Atletico Madrid a parte, che lo ingaggerebbe solo se riuscisse a vendere Saul al Chelsea entro domani, figurano anche il Villareal e il Real Betis. I primi hanno individuato nel numero 14 il sostituto ideale di Parejo mentre la rosa di Pellegrini potrebbe affondare il colpo decisivo per poter sopperire alla sempre più probabile cessione di William Carvalho.

Seguiranno aggiornamenti.