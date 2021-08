Calciomercato Roma, ribaltone Juve | Doppio via libera

Per la chiusura del calciomercato è ormai questione di ore. Tante le trattative che si vanno delineando ed ecco l’ennesimo ribaltone, stavolta in casa Juve.

Continuano senza soste le trattative di calciomercato in Serie A, tanti gli intrecci tra le squadre italiane. La Roma è ancora a caccia del rinforzo in mediana, e un nuovo ribaltone si prospetta in previsione di una doppia pista. Si prospettava un possibile scontro con la Juve, per due profili di centrocampisti europei, ma ad oggi i bianconeri sembrano defilarsi totalmente.

Leggi anche: Calciomercato Roma, proposta last minute | Colpaccio in Bundesliga

L’indiscrezione è arrivata nel primo pomeriggio, e porta la firma di Luca Marchetti. Il giornalista, su Twitter, ha evidenziato come la trattativa per il nuovo centrocampista in casa Juve sia ad un passo dalla chiusura. Si guarda sempre in Europa, ma non si parla di piste già accostate in questi giorni. Il rinforzo per il centrocampo bianconero arriva dall’Olanda e risponde al nome di Mohamed Ihattaren, fantasista olandese classe 2002 in forza al PSV.

Leggi anche: Calciomercato Roma, sulle orme di Pellegrini | Firma imminente

Doppia pista in casa Roma, è ribaltone Juve

Arriva dall’Olanda dunque il rinforzo per il centrocampo di Max Allegri, la Juventus ha avuto un inizio di stagione drammatico. Nessun grande colpo, un ritorno in panchina quantomeno burrascoso, l’addio a Cristiano Ronaldo e un solo punto in due gare abbordabili di campionato. Al contrario la Roma di Mourinho ha infilato 4 vittorie in altrettante gare. Ora con la chiusura di Ihattaren ad un passo le chance di trattativa per la Roma sono due.

🎙️@LucaMarchetti: "Sarà una chiusura di mercato di tentativi impossibili. Ad esempio la #Sampdoria ha appena fatto una richiesta per #Castillejo. La #Juve credo abbia finito a centrocampo con #Ihattaren, ad oggi noi escludiamo #Pjanic e #Witsel, non sono più piste calde" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) August 30, 2021

La prima pista è quella che porta a guardare in casa Barcellona, ovvero il ritorno di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha lasciato tanti tifosi col malumore, proprio per colpa del suo passaggio alla Juventus. Ma il suo profilo farebbe davvero al caso di Mourinho, inoltre i catalani non hanno fatto un mistero di volerlo cedere in questa sessione. Anche il secondo nome è un refrain nelle trattative di mercato, sia giallorosse sia bianconere. Parliamo di Axel Witsel, 32 enne centrocampista belga, in forza al Borussia Dortmund. Il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro e, grazie al Decreto crescita, la Roma potrebbe risparmiare sull’ingaggio.