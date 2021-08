Calciomercato Roma, mistero Olsen | Le parole del ct Janne Andersson

Siamo agli sgoccioli della finestra di calciomercato estivo. Ancora un mistero il futuro di Robin Olsen, che s’infittisce dopo queste dichiarazioni del ct svedese.

Il futuro di Robin Olsen è ancora un rebus indecifrabile, mentre siamo alla vigilia della chiusura del calciomercato estivo. La missione del GM Tiago Pinto era una sola: trovare una sistemazione al portiere svedese. Ma proprio dalla Svezia arriva un nuovo campanello d’allarme, dopo che il ct scandinavo, Janne Andersen, ha rilasciato quest’intervista.

Sembrava tutto fatto per il passaggio del portiere in Inghilterra, sponda Sheffield United. Trattativa che non ha visto la fumata bianca, al calciatore la destinazione non ha convinto e lo stesso club si è tirato indietro. La necessità della Roma però resta la stessa, liberarsi di esuberi al più presto, per regalare l’ultimo colpo a Mourinho.

Mistero Olsen, il ct svedese attacca: “Sono sorpreso”

Si dice stupito Janne Anderson in conferenza stampa: “Sono sorpreso che nessun club lo voglia come primo portiere.” Se il tecnico svedese è stupito Pinto è in attesa, al momento Olsen rappresenta almeno la quarta scelta nelle gerarchie di Mourinho. Non una buona situazione dunque per il ct scandinavo, che si fida ciecamente del suo numero 1.

Il commissario tecnica palesa i propri timori: “La situazione attuale non va bene. La cosa migliore sarebbe trovare un club che lo faccia giocare settimana dopo settimana. Ma sono fiducioso con Robin, è stato così bravo in nazionale.” Dopo un biennio in prestito lo svedese è tornato a Roma, solo di passaggio nelle speranze di Tiago Pinto e del ct Anderrsen. Le prossime ore saranno decisive.