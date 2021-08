Calciomercato Roma, pista tramontata | La spunta Spalletti

La Roma si gode la quarta vittoria su quattro gare giocate, mentre dal calciomercato non arrivano nuove sul centrocampo. Alla fine la spunta Spalletti.

La Roma può festeggiare sul campo per la quarta vittoria consecutiva raggiunta all’Arechi. Battuta la Salernitana con un perentorio 0-4, dopo una ripresa sublime. Se il campo sorride ai giallorossi, qualche grana da registrare per Tiago Pinto. La chiusura del calciomercato è alle porte e in casa Roma non è ancora arrivato il rinforzo a centrocampo. Una pista sembra definitivamente tramontata, dopo che il Napoli, guidato dall’ex Luciano Spalletti, ha avviato i contatti per il passaggio in prestito del calciatore a lungo seguito anche dalla Roma.

Leggi anche: Voti Salernitana-Roma 0-4, giallorossi sul velluto | 4 su 4 per Mou

Il GM portoghese ha accompagnato la Roma nell’importante trasferta campana, e dalle scelte tecniche di Mou è arrivato un forte indizio di cessione. Per restare in Campania però, non arrivano buone notizie riguardo un profilo a lungo seguito da Tiago Pinto. Il Napoli ha messo le mani, forse definitivamente, sul centrocampista del Fulham.

Leggi anche: Calciomercato Roma, tormentone Villar | Super scambio con l’Inter

Il Napoli ad un passo da Anguissa, Spalletti supera Pinto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli guidato da Spalletti ha intensificato in modo decisivo i contatti per Anguissa, centrocampista del Fulham. Il centrocampista classe 1995 era stato segnalato a lungo sulla lista di Tiago Pinto. Il suo profilo si era accostato ai colori giallorossi in seguito alla fumata nera legata all’affare Xhaka. A questo punto non rimane che un altro nome da depennare sulla lista del GM portoghese. L’importante per i tifosi romanisti è che i giallorossi rispondano presenti sul campo. E le prestazioni degli attuali giocatori in rosa non stanno di certo deludendo le aspettative. Ma con Villar che sembra al passo d’addio non è ancora detta l’ultima in casa giallorossa.