Calciomercato Roma, speranza Pinto | Doppia pista in Francia

Siamo agli sgoccioli del calciomercato e sono ore caldissime in casa Roma. Tiago Pinto vede riaccendersi la speranza per la cessione di un esubero.

Una clamorosa indiscrezione rilanciata dalla Francia riaccende le speranze di Tiago Pinto. Ogni ora ci avvicina alla chiusura del calciomercato e i giallorossi non hanno ancora un rinforzo in mediana. Da settimane era evidente che una nuova entrata si sarebbe concretizzata solo se anticipata da una cessione. E su quest’ultimo fronte filtra una doppia speranza per il GM portoghese.

Tantissimi gli esuberi piazzati fin qui dal tandem portoghese Pinto e Mourinho. Sul groppone della società però rimangono ancora vari ingaggi pesantissimi. Ingaggi di cui i giallorossi non sono ancora riusciti a liberarsi, anche a fronte di muri alzati dai calciatori stessi. Ecco perchè l’indiscrezione lanciata dal sito “Footmercato.net” potrebbe cambiare totalmente gli scenari.

Speranza Pinto dalla Francia, due club su Nzonzi

Stiamo parlando di Steven Nzonzi, il mediano 32enne sembrava al passo d’addio verso il Qatar. La trattativa per trovare in panchina Lurent Blanc non è andata per il verso giusto però. Il suo ingaggio è tra i più alti nella rosa della Roma, parliamo di 4 milioni di euro. Fumata nera col club qatariota ma non è detta l’ultima sul suo futuro. In Francia ne sono certi, il mediano interessa almeno a due squadre in Ligue 1. Parliamo di Marsiglia e Lille, entrambe avrebbero messo gli occhi sul centrocampista, da tempo ai margini della rosa giallorossa. Si riaccende dunque la speranza in casa Roma, e Tiago Pinto si frega le mani. Un’eventuale cessione potrebbe scatenare un effetto domino che può portare, finalmente, al tanto agognato rinforzo in mediana.