Calciomercato Roma, rescissione Pastore | Ecco le cifre

Il giocatore giallorosso rinuncia si ad una parte di stipendio per gli anni di contratto rimanenti ma incassa comunque una cifra notevole.

Dopo tre stagioni e con due anni di anticipo Javier Pastore lascia la Roma. Il centrocampista argentino prelevato nell’estate del 2018 dall’allora direttore sportivo Monchi per 24,7 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, non ha mai impressionato, complici anche i molti infortuni che lo hanno fatto stare lontano dal campo per molto tempo. Adesso è arrivato il momento della separazione con il club capitolino. “Non è semplice per me lasciare questa società , la città e questi tifosi con la consapevolezza di non essere riuscito a corrispondere le aspettative che erano state riposte in me”, ha detto l’ex PSG sul proprio profilo Instagram.

Calciomercato Roma, cifre rescissione Pastore

La rescissione consensuale ai giallorossi però costa un po’, perché secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’ sono ben 8,5 i milioni di euro lordi che la Roma dovrà versare all’argentino. Il giocatore classe ’89 aveva un contratto fino al 2023 a 4,5 milioni di euro netti a stagione, un risparmio importante per i Friedkin che anche grazie a questa risoluzione, hanno risparmiato una cifra notevoli nel monte ingaggi di questa stagione e delle prossime, con la possibilità che i prestiti dei vari calciatori possano portare nuova liquidità fresca nelle casse giallorosse.

I tifosi della Roma in questo momento stanno lodando l’ottimo lavoro svolto dal general manager Tiago Pinto. Gli esuberi che rimangono sono Nzonzi, Fazio, Santon e Olsen (i primi tre all’ultimo anno di contratto con la Roma, il portiere altri 2 anni).