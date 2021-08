Calciomercato Roma, sorpresa dal Belgio | Sfida a tre

Il calciomercato si avvia alla conclusione e dall’estero arrivano notizie su una possibile trattativa in casa giallorossa.

In casa Roma si vivono con frenesia le ultime ore di calciomercato. Mentre la squadra di José Mourinho ha cominciato la stagione nel migliore dei modi i dirigenti sono al lavoro per mettere a punto tutte le ultime trattative possibili. L’attenzione del club è concentrata sopratutto sul mercato in uscita. L’addio di alcuni calciatori ritenuti non fondamentali dall’allenatore potrebbe sbloccare la possibilità di un ultimo acquisto dell’ultimo minuto. Una possibilità non semplice ma che resterà aperta fino al gong del calciomercato previsto per domani sera.

Intanto il General Manager Tiago Pinto non perde d’occhio le potenziali occasioni che il panorama europeo può offrire. Da questo punto di vista il dirigente giallorosso tiene in grande considerazione anche il mercato di ragazzi particolarmente giovani che potrebbero rivelarsi i nuovi talenti del futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ribaltone Juve | Doppio via libera

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, giallo last minute | É arrivato in città

Calciomercato Roma, spunta il baby talento | Occhi su Luca Monticelli

Particolarmente interessante è la situazione dei giovani calciatori dell’Anderlecht. Secondo il portale belga Voetbalprimeur diversi giovani talenti del club sarebbero finiti nel mirino di squadre italiane. Per il trasferimento alla Juventus di Joseph Nonge Boende i giochi sembrano ormai fatti ma la Roma rimane in corsa per l’acquisto di Luca Monticelli. Secondo quanto riportato dal sito belga Monticelli sarebbe finito sul taccuino di Tiago Pinto. Ma su di lui ci sarebbe anche l’attenzione di altri club. L’Atalanta sarebbe interessata al giovane centrocampista belga così come il Bayer Leverkusen. Monticelli ha sedici anni ed è ritenuto uno dei talenti di maggiore prospettiva del calcio belga. Il ragazzo gioca come punta centrale ed è già stato convocato nella nazionale Under 17 del Belgio. Per lui il futuro potrebbe essere nel campionato italiano.