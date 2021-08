Calciomercato Roma, proposta last minute | Colpaccio in Bundesliga

Calciomercato Roma, proposto un nuovo centrocampista, sul quale era da tempo vigile la Juventus. C’è un ostacolo da superare.

Il segnale lanciato da Mourinho in quel di Salerno non è passato inosservato; al netto delle dichiarazioni dell’agente di Villar, la sensazione è che fino alla chiusura del mercato fissata il 31 agosto, la Roma farà tutto il possibile per mettere le mani su un centrocampista d’esperienza, che sia in grado di puntellare un reparto che sta già offrendo molte garanzie. Come vi avevamo anticipato, nel novero di centrocampisti proposti alla Roma figura anche il profilo di Corentin Tolisso, sul quale la Juventus ha da tempo mollato la presa, preferendo battere le piste Pjanic e Witsel.

Calciomercato Roma, proposto Tolisso: problema ingaggio

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore sarebbe ritornata in auge la pista Tolisso, che non è considerato un tassello imprescindibile per il Bayern Monaco, disposto a cederlo per circa 10 milioni di euro: il contratto del francese classe ’94 scade esattamente tra un anno, e le trattative per il rinnovo si sono arenate da tempo. Ragion per cui i bavaresi sono disposti a venire incontro alle richieste dei potenziali acquirenti; tuttavia, il problema resta l’ingaggio del calciatore, che attualmente percepisce circa 7 milioni di euro a stagione. Un Everest da scalare, al momento, per Tiago Pinto: lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui si concretizzassero gli addii di alcuni esuberi, ma ora come ora la pista Tolisso non è calda.