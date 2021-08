Calciomercato Roma, bomba Villar | L’annuncio dell’agente

Calciomercato Roma, intrigo Villar: la rivelazione dell’agente fa chiarezza sulla situazione del suo assistito.

Inizio di stagione piuttosto tribolato per Gonzalo Villar, che ieri in quel di Salerno ha dovuto assistere al trionfo dei suoi compagni sulla squadra di Castori in tribuna, per scelta tecnica. Una decisione, quella di José Mourinho, che non è passato di certo inosservata, e che ha alimentato dubbi ed incertezze per quanto concerne il futuro del murciano, al centro di molte indiscrezioni di mercato. La necessità di fare cassa per Pinto passa inevitabilmente dagli addii di quelle pedine considerate non indispensabili, e Mou sia in campionato sia in Conference League non ha puntato affatto sull’ex Elche; a fare chiarezza sul futuro del classe ’98 ci ha pensato, però, l’agente del calciatore, Alejandro Camano, che ha rilasciato delle dichiarazioni a calciomercato.it.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Villar | Parola all’agente

🔴ESCLUSIVO https://t.co/VdiktdtZ9x – Alejandro #Camano, agente di #Villar: “#Mourinho ha fatto una scelta tecnica, ma lui sta bene. Gonzalo lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare l’#ASRoma.

È felice e vuole giocare davanti ai tifosi giallorossi” pic.twitter.com/UKhPb34IBD — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 29, 2021

Camano ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito, motivando anche la scelta di ieri sera di Mourinho. Ecco le sue parole: “Mou ha fatto una scelta tecnica, ma lui sta bene. Gonzalo lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare la Roma: è felice e vuole giocare davanti ai tifosi giallorossi“. Dichiarazioni che sanno tanto di permanenza, a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato; ore nelle quali comunque Pinto vuole mettere a segno un altro colpo in mediana, laddove si presentassero i presupposti giusti.