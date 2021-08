Calciomercato Roma, scambio last minute | Maxi affare con l’Inter

Calciomercato Roma, affare con l’Inter: pazza idea dell’ultim’ora, che potrebbe soddisfare sia Inzaghi che Mourinho.

Manca sempre meno alla chiusura della sessione di contrattazioni, e gli addetti ai lavori sono all’opera per cercare di rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori in extremis. Le esigenze di bilancio incombono, e anche le big potrebbero ricorrere a qualche scambio non solo per riuscire a cedere quelli che non vengono definiti esuberi solo per non depauperarne la valutazione, ma anche per acquistare pedine ritenute più utili per i rispettivi piani tattici. Ecco perché la Roma e l’Inter potrebbero pensare di intavolare un super scambio a poche ore dal gong, idea della quale già vi avevamo parlato.

Calciomercato Roma, Gagliardini arriva con lo scambio? Villar sul piatto

Stando a quanto riferito da interdipendenza.net, sebbene Marotta abbia dichiarato concluso il mercato dell‘Inter, l’impressione è che i nerazzurri si stiano ancora muovendo per puntellare l’organico di Inzaghi. A tal proposito, potrebbe prendere corpo l’idea di uno scambio Gagliardini-Villar, con il murciano che ha dovuto assistere al match contro la Salernitana dalla tribuna, per scelta tecnica. L’agente dell’ex Elche, almeno a parole, ha assicurato la conferma in giallorosso del suo assistito, ma non sono esclusi colpi di scena; grossomodo la valutazione dei due calciatori è la stessa, aspetto che potrebbe agevolare la buona riuscita dell’affare.