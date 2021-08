Calciomercato Roma, secca smentita | Nessuna speranza

By

Cambia tutto nel calciomercato della Roma, la firma sembrava ad un passo. Ora è arrivata la secca smentita, Tiago Pinto deve salutare l’ennesima pista.

Neanche l’ultimo giorno di calciomercato mancano le sorprese in casa Roma. Alle 20 chiuderà la sessione estiva e pochi minuti fa la firma del nuovo centrocampista sembrava ad un passo. Ma è un mercato all’insegna dei ribaltoni e Tiago Pinto vede sfumare un altro obiettivo in mediana. La notizia è arrivata direttamente dall’entourage del giocatore interessato.

Leggi anche: Calciomercato Roma, trattativa dell’ultima ora | Spunta l’indizio social

Tutti gli indizi di mercato puntavano a guardare con insistenza in Portogallo, ma stavolta la pista lusitana è stata seccamente smentita. Nell’arco di pochi minuti dalla possibile fumata bianca si è passati alla smentita più netta possibile. Ora lo scenario di mercato per Tiago Pinto è complicatissimo, tenendo anche conto degli esuberi ancora da piazzare. Ecco le parole che hanno stravolto la trattativa.

Leggi anche: Calciomercato Roma, svolta last minute | Cambia la destinazione

Nessuna speranza per la Roma, secca smentita dal Portogallo

Un calciomercato sulle montagne russe per Tiago Pinto, ennesimo ribaltone di trattativa a centrocampo. Poche ore fa in Portogallo erano certi, Sergio Oliveira era ad un passo dalla Roma. E’ tutto cambiato in pochi minuti, la trattativa è saltata ancor prima di esser intavolata probabilmente.

Sergio Oliveira-Roma: smentite arrivata anche da parte di Gestifute, l’agenzia del giocatore @ASRomaPress — John Solano (@Solano_56) August 31, 2021

Prima ci aveva pensato Flavio Maria Tassotti, dalle frequenze di Tele radio stereo, a smentire la trattativa in casa giallorossa. Poi è arrivata anche la comunicazione dallo staff del calciatore interessato. Niente da fare dunque per il centrocampista portoghese classe 1992. La prospettiva ora è quella di un mercato chiuso senza il botto, i prossimi minuti saranno decisivi per capire cosa succederà.