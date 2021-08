Calciomercato Roma, colpaccio in extremis | Assalto in Premier League

Calciomercato Roma, Pinto tenta l’affare last minute per regalare a Mourinho un ulteriore rinforzo in mediana.

Sarà una giornata frenetica per Tiago Pinto, che vuole a tutti i costi regalare a Mourinho un colpo a centrocampo, per innalzare il tasso d’esperienza, nonché chili e centimetri, di un reparto che in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato di poter essere un fattore. Non sarà facile, ma il general manager giallorosso ci proverà fino all’ultimo; l’assalto in mediana potrebbe registrare un punto di svolta dopo la fine della telenovela Pastore, e il probabile addio di Nzonzi. Soldi freschi da reinvestire, se non in quest’ultimo colpo in extremis, almeno nel mercato di gennaio. Ma la Roma ci proverà, fino all’ultimo. Due fondamentalmente sono i nomi nel mirino: Zakaria e Douglas Luiz.

Calciomercato Roma, colpo Douglas Luiz | Serve una cessione

Come riportato dall’edizione odierna de “Il Messaggero“, il profilo di Douglas Luiz piace e non poco agli uomini mercato capitolini. Tuttavia, il brasiliano classe ’98 dell’Aston Villa, sebbene abbia il contratto in scadenza nel 2023, ha una valutazione molto alta, che supera i 30 milioni di euro. A Mourinho piace e non poco, ma per acquistarlo servirà almeno una cessione; sullo sfondo resta anche Zakaria del Borussia Mönchengladbach, che però ha una valutazione drasticamente inferiore: tutti gli altri nomi proposti, come ad esempio Corentin Tolisso, non ingolosiscono più di tanto la Roma, alla ricerca di un profilo giovane e dai costi d’ingaggio non eccessivamente elevati.