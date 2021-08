Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE | Altra cessione firmata Pinto

Calciomercato Roma, a pochissime ore dalla conclusione di questa campagna acquisti, i giallorossi hanno chiuso un altro colpo in uscita.

Tiago Pinto si è in questi ultimi giorni di mercato concentrato soprattutto sulla questione legata alle uscite, con l’obiettivo di sfoltire una rosa pregna di esuberi e provare a piazzare anche diversi giovani militanti tra le fila capitoline.

L’intento è stato quello di allontanare i tanti rami secchi ma, al contempo, di abbassare il monte ingaggi e provare anche a dare minutaggio alle giovani pedine dello scacchiere, non reputate ancora pronte dallo Special One. Finora è stata una giornata, come previsto, molto frenetica, caratterizzata da numerose operazioni a livello continentale ma che non ha visto la Roma chiosare la campagna acquisti con il tanto atteso colpaccio finale.

Nonostante i rumors e le indiscrezioni, al momento il gm portoghese non è riuscito a regalare il tanto anelato centrocampista a Mourinho ma è questo uno dei classici casi in cui si può utilizzare il noto detto secondo il quale: “Si può dire che è finita solo alla fine”.

Mentre i tifosi attendono dunque speranzosi novità prima del “Gong” finale, la società ha fatto un importante annuncio relativo all’ennesima uscita concretizzata nelle ultime ore.

Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Mory Bamba

Nella serata di ieri, lunedì 30 agosto, i giallorossi hanno sorpreso tutti con la nota dal sapore di commiato nei confronti di Pastore. L’argentino ha lasciato la Capitale dopo aver trovato un accordo per una buonuscita e la speranza comune è che possa trattarsi solo del primo degli addii più attesi.

In attesa di eventuali e sorprendenti novità che interessino profili quali Fazio e Santon, il club ha annunciato la separazione ufficiale con un giovane tesserato. Ci riferiamo a Mory Bamba, ivoriano classe 2002 che ha da poco sottoscritto un accordo triennale con il Leixoes.