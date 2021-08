Calciomercato Roma, fuori tutto Pinto | Altra cessione ufficiale

Calciomercato Roma, l’ennesimo tweet della società ha annunciato la conclusione di un’altra operazione in uscita.

Merito di Tiago Pinto, distintosi finora per un ottimo operato e per la grande capacità di saper reagire ai numerosi imprevisti incontrati lungo questi mesi estivi. La speranza della piazza è quella di poter assistere in questi ultimissimi minuti a qualche ultimo colpo in uscita che permetta ai Friedkin di liberarsi di ingaggi poco graditi e, magari, di monteizzare qualcosa.

A quasi ventiquattro ore da una delle notizie più attese nell’ultimo biennio capitolino, in serata i giallorossi hanno annunciato un’altra separazione. Ieri è infatti arrivato l’annuncio della rescissione consensuale di Javier Pastore che ha alimentato le speranze di poter assistere ad altre importanti sortite quali quelle di Fazio e Santon.

Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Devid Bouah al Teramo

In attesa di novità per i numeri 20 e 18, la Roma ha intanto annunciato la separazione dal giovane terzino sinistro Devid Bouah. Dopo aver riportato una doppia rottura al legamento crociato, Bouah è ripartito la scorsa stagione dal Cosenza. In seguito all’esperienza calabrese e il ritorno nel club presso il quale è cresciuto calcisticamente, è da pochissimi minuti divenuto un nuovo tesserato del Teramo. Il passaggio è a titolo temporaneo.