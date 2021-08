Calciomercato Roma, ora è UFFICIALE | La nota del club

Calciomercato Roma, la prevista ufficialità è finalmente arrivata. Ennesimo colpo in uscita piazzato da Tiago Pinto.

In serata i giallorossi hanno annunciato numerosi colpi in uscita che però non hanno interessato le anelate sortite di Fazio, Santon, Olsen e Nzonzi, al momento ancora figuranti tra i tesserati della Roma. Va comunque encomiato il buon operato di Tiago Pinto in questi tre mesi, durante i quali, ben lungi da proclami ed entusiasmi, ha sempre lavorato in silenzio per accontentare mister Mourinho e ovviare alle tante difficoltà incontrate lungo il percorso. Dopo la risoluzione consensuale di Pastore, sono stati definiti tutta una serie di affari che si potrebbero definire minori e che hanno interessato soprattutto giovani giocatori giallorossi. Gran parte di questi ha avuto l’onore e la possibilità di prender parte alla preparazione atletica sotto l’egida dello Special One ma solo una piccola percentuale è ancora presente nel corpo squadra principale.

Calciomercato Roma, la cessione di Ciervo alla Sampdoria è UFFICIALE

Come raccontatovi pochi minuti fa, Riccardo Ciervo è alla fine finito sulla wish list della dirigenza doriana, che ha individuato in lui il giusto rinforzo per Claudio Ranieri. La trattativa è decollata soprattutto nelle ultime ore, dopo il grande interesse palesato da numerosi club del nostro campionato. Alla fine i liguri sono riusciti a imporsi sulle concorrenti ed è da poco arrivata l’ufficialità circa il passaggio del classe 2002 al club di Ferrero.