Calciomercato Roma, salta tutto | Club fortemente irritato

Calciomercato Roma, il club si è detto fortemente adirato per il comportamento palesato da alcuni tesserati in queste ultime settimane.

Si è da pochissimi minuti conclusa la prima campagna acquisti capitolina calibrata dal binomio portoghese e che ha rappresentato il primo vero e proprio mercato dei Friedkin. Questi ultimi, dopo aver acquistato la Roma lo scorso 6 agosto, hanno finanziato tutta una serie di importanti operazioni con la finalità di assecondare le richieste dell’ambizioso mister e di suggellare una squadra avente una buona base di partenza ma comunque carente in molti reparti.

Lo stesso Mourinho si è detto molto soddisfatto del modus operandi del dg connazionale, forse macchiato unicamente dalla vicenda legata al centrocampista. I giallorossi mancano infatti di un vero e proprio regista e interditore, non a caso esplicitamente chiesto dallo Special One già dalle prime settimane di giugno.

Il mancato approdo è da ricercarsi però, più che nelle responsabilità dell’ex Benfica, nell’ostica situazione creata da alcuni giocatori.

Calciomercato Roma, quando il dio denaro prevale anche sull’etica e la professionalità

Raccogliendo i pareri di diversi tifosi sui social, emerge chiaramente il rammarico per il mancato arrivo di un giocatore nel reparto su citato. In tal caso, a detta della piazza, la campagna acquisti dell’iberico avrebbe forse addirittura meritato la lode. Oltre ai colpi in entrata, non sono passate inosservate le sortite di numerosi rami secchi presenti in rosa da diverso tempo.

A ventiquattro ore dalla chiusura definitiva del mercato, la Roma ha annunciato la separazione consensuale con Javier Pastore, al quale va riconosciuta una lealtà in nome della quale ha rinunciato ad un’importante fetta di stipendio. L’atteggiamento del “Flaco” ha permesso lui di lasciare a Roma un ricordo meno rancoroso, dopo un triennio tutt’altro che felice. La stessa strada non è stata però seguita da altri giocatori quali Fazio, Santon e Nzonzi.

Pur consapevoli di non avere alcune chance sotto la nuova gestione tecnica, nessuno dei tre ha deciso di cambiare aria. Il club si è detto molto indispettito di fronte all’atteggiamento dei tre, avendo essi rifiutato anche alcune avances importanti recapitate in quel di Trigoria.

Il numero 20 ha detto di “No” per il secondo anno consecutivo al Genoa mentre l’ex Campione del Mondo francese non ha voluto accettare il contratto del Benfica. Discorso diverso da fare per Santon, per il quale è arrivata un’offerta last minute dal Fulham giunta troppo tardi per concretizzarsi. Da ricordare però che l’ex Inter aveva già rifiutato diverse offerte turche nel mese di gennaio.

Tutti e tre si alleneranno, come fatto fin qui, in disparte con dei preparatori appositi, senza avere alcun contatto con la prima squadra. La speranza dei tifosi è che questa “solitudine” possa quantomeno far nascere loro un minimo sentimento di dignità, al momento totalmente oscurato dalla volontà di guadagnare molto e in modo comodo.