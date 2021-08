Calciomercato Roma, capolavoro Pinto | Addio last minute

Calciomercato Roma, questi ultimissimi minuti di mercato potrebbero portare ad un’importante e sperata separazione in casa giallorossa.

Come ogni anno, anche quest’ultimo giorno di mercato di è distinto per grande frenesia e per la concretizzazione di numerosi e importanti colpi a livello europeo. In casa giallorossa, purtroppo per i tifosi capitolini, non si è assistito (ancora?) ad un’operazione che permettesse di chiosare nel migliore dei modi un mercato ben calibrato da Tiago Pinto.

Il gm portoghese da due settimane a questa parte si è concentrato sui movimenti in uscita, ben consapevole dell’impossibilità di poter regalare al mister connazionale il tanto cercato mediano senza riuscire a vendere almeno una parte dei rimanenti esuberi.

La scarsa predisposizione di questi ultimi a lasciare la Capitale, unitamente alle poche offerte ricevute, hanno costretto l’iberico a temporeggiare e allungando i tempi da destinare alla risoluzione di questa situazione non semplice.

Leggi anche: Calciomercato Roma, trattativa dell’ultima ora | Spunta l’indizio social

Calciomercato Roma, Santon vicino al passaggio al Fulham

Pur essendosi distinto per una grande concretezza e celerità, l’ex Benfica non è comunque riuscito a piazzare tutti i rami secchi presenti ancor tutt’oggi a Trigoria. Non è comunque passata inosservata la separazione consensuale con Javier Pastore, che permetterà al club di risparmiare un importante cifra rispetto ai due anni di contratto che legavano il “Flaco” alla causa giallorossa.

Dopo l’inatteso addio, si sta in questo momento lavorando per poter chiosare il mercato almeno con un’altra uscita. L’importante corpus di esuberi ha presentato sin da subito il nome di Davide Santon, protagonista di un triennio tutt’altro che fortunato all’ombra del Colosseo.

L’ex Inter, lanciato proprio da Mou nell’anno dello storico triplete nerazzurro, potrebbe a breve essere ceduto. La speranza dei tifosi è che anche quest’altro colpo possa andare in porto per permettere ai Friedkin di ricavare la giusta linfa da investire magari a gennaio.

Per il numero 18 si è registrato infatti un discreto interesse da parte del Fulham. Attesi a breve aggiornamenti.