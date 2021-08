Calciomercato Roma, occasione last minute | Scelta la destinazione

Calciomercato Roma, per Pinto è un dilemma: l’esubero ha scelto, ma sarà una corsa contro il tempo per arrivare ad un accordo.

In queste poche ore che ci separano dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la Roma è impegnata in una duplice missione, in quello che è stato il leit motiv di questa calda estate giallorossa. L’addio di Pastore è servito a mettere un primo tassello di un mosaico che dovrà verosimilmente comporsi con le cessione degli altri esuberi in rosa; solo così Pinto potrà dare l’assalto a quell’innesto in mediana tanto strenuamente cercato. E in questo senso, bisogna segnalare alcune novità degne di nota, che potrebbero rimescolare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, Nzonzi vuole solo la Ligue 1 | Irrompe il Marsiglia

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, il desiderio di Nzonzi sarebbe quello di approdare in un club francese, e nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo. Infatti, il Marsiglia si è fatto avanti, su imput di Jorge Sampaoli, il tecnico che ha contribuito all’esplosione del transalpino nel 2026/17. I giallorossi sono disposti a regalare il cartellino, pur di non accollarsi più il suo ingaggio, ma bisognerà trovare una quadra in extremis. La destinazione stuzzica l’ex Siviglia, ma il tempo stringe: si prospettano ore frenetiche sotto questo punto di vista.