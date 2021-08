Calciomercato Roma, cambia l’obiettivo | Pinto spiazzato

Calciomercato Roma, cambia improvvisamente l’obiettivo dello Sheffield. Pinto, che sperava nello scambio, rimane spiazzato

Pochi minuti fa vi abbiamo parlato di un possibile interessamento di Tiago Pinto verso un centrocampista dello Sheffield United, Berg, norvegese classe 1998, che non ha nessuna intenzione di rimanere nella serie B inglese. Il nazionale, positivo al coronavirus dopo l’ultima uscita del suo club, ha richiesto la cessione. Ed era entrato, tra le altre, anche nel mirino del Napoli e dell’Arsenal. Il general manager portoghese avrebbe tentato nelle ultime ore di piazzare uno cambio con Olsen, elemento in uscita dalla Roma, sul quale il club inglese avrebbe dimostrato un certo interesse soprattutto dopo la cessione di Ramsdale ai Gunners. Ma questa trattativa non è mai decollata. Purtroppo per i giallorossi. E negli ultimi minuti, in maniera abbastanza clamorosa, dall’Inghilterra fanno sapere che proprio lo Sheffield avrebbe cambiato obiettivo per quanto riguarda il ruolo del portiere. Spiazzando in questo modo Pinto. Che si ritrova a dover rifare tutto da capo.

Calciomercato Roma, Pinto spiazzato: agli inglesi piace Caballero

Il club inglese infatti avrebbe messo nel mirino l’esperto portiere Caballero. Trentanove anni, svincolato, con un passato anche al Chelsea e al Manchester City, l’estremo difensore argentino potrebbe accettare l’offerta dello Sheffield. Inoltre i tempi in questo caso non sarebbero più stretti: Caballero, essendo libero da ogni vincolo in questo momento, potrebbe anche firmare anche oltre la chiusura ufficiale delle trattative. Una situazione improvvisa che mette con le spalle al muro Pinto, che sperava, in un colpo solo, di chiudere in maniera definitiva due questioni: quella del centrocampista per Mourinho, e quella dell’esubero da piazzare proprio a poche ore dalla chiusura delle trattative.

Ma probabilmente, e purtroppo, così non sarà. Ma il dirigente giallorosso, in questi giorni, ha fatto capire di saperci davvero fare soprattutto in uscita. E allora le speranze sono davvero le ultime a morire.