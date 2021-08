Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Spunta la data: le ultime

Calciomercato Roma, svolta Pellegrini: il rinnovo contrattuale è sempre più vicino. Fissata la data: ecco i dettagli.

Mourinho lo ha incensato pubblicamente in conferenza stampa, affermando che se avesse a disposizioni più giocatori come lui, li schiererebbe tutti in campo. E Lorenzo Pellegrini ha risposto sul campo ai complimenti del suo allenatore, configurandosi come uno dei leader tecnici più carismatici di una rosa che fa del centrocampo il suo reparto più scintillante. All’invito dello Special One, che ha esplicitamente fatto capire come sia necessario accelerare per le manovre del rinnovo del contratto del Capitano, ha fatto seguito la risposta della Roma, che sta stringendo i tempi per pervenire alla fumata bianca in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, svolta Pellegrini | Il rinnovo si chiude a breve

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, Tiago Pinto avrebbe fissato un summit con gli agenti del calciatore per trovare la quadra: il giorno giusto potrebbe essere o giovedì o venerdì, ma ormai la strada sembra segnata. “Lollo” si aspetta un ingaggio da top player, e ci sono tutti i presupposti affinché possa essere accontentato: dopo l’addio di Edin Dzeko, i compagni riconoscono in lui il vero leader carismatico della rosa, e le prestazioni gli stanno dando ragione. Dopo la chiusura del mercato, arriverà anche il tanto atteso prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2022: è solo questione di giorni.