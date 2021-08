Calciomercato Roma, cessione last minute | Resta in Serie A

Questione di minuti per la chiusura della finestra di calciomercato estivo. Tiago Pinto protagonista anche oggi, ma solo sul fronte uscite, ecco l’ultima cessione.

Siamo arrivati agli sgoccioli del calciomercato estivo, Tiago Pinto anche nell’ultima giornata si è reso protagonista. Nessuna buona notizia per chi aspettava un colpo in entrata però. La Roma è stata attiva solo per quel che riguarda le cessioni finora, a partire dalla rescissione con Pastore ieri sera. Nessun movimento in entrata invece per quel che riguarda il rinforzo in mediana. Anzi in questi minuti è arrivata l’indiscrezione riguardante l’ultima cessione.

Tris di uscite per Tiago Pinto dunque, partendo dal trequartista argentino svincolato ieri sera, pasando per Olsen, futuro allo Sheffield United per lui. Il trittico di cessioni si chiude in Serie A in questo caso. E’ fatta per la cessione alla Sampdoria, per lui in prima squadra non ci sarebbe stato spazio.

Nuova cessione in casa Roma, ai dettagli con la Sampdoria

A pochi minuti dal gong sul calciomercato è deciso il futuro del giovane Riccardo Ciervo. Il classe 2002, esterno ex Primavera, aveva fatto tutta la preparazione stagionale agli ordini di Mourinho. Il laterale ha un contratto con i giallorossi fino al 2024, il club giallorosso crede molto in lui. Ecco perchè la cessione dovrebbe essere definita con la formula del prestito secco. Stamane sembrava deciso tutto col Frosinone, invece il talento giallorosso giocherà in Serie A, futuro alla Sampdoria. Si tratta di un vero e proprio colpo last minute per i blucerchiati. Tiago Pinto continua a sfoltire la rosa, quante cessioni in queste ultime ore. Mentre per chi aspettava il colpo in mediana, non rimane che attendere un miracolo degli ultimi minuti.