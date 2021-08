Calciomercato Roma, svolta Pinto | Fatta per il prestito

Grande novità in quest’ultima giornata di calciomercato, la svolta è arrivata in questi minuti. Tutto definito per la cessione di un nuovo esubero in casa Roma.

Ultime ore di calciomercato vissute con passione per il GM Tiago Pinto, i giallorossi sono molto attivi sul fronte uscite. Nessuna novità ancora per quel che riguarda il nuovo centrocampista. Ma è una sessione all’insegna delle sorprese, quindi tutto può cambiare nel giro di pochi minuti. Quello che sembra deciso, invece, è l’addio ad un altro esubero in casa Roma, Pinto è riuscito a piazzarlo poco prima del gong.

Un mercato estivo all’insegna dei ribaltoni, Pinto assoluto protagonista in Serie A, ma non solo. Ricorderete il viaggio a Londra nei giorni scorsi, fu decisivo per l’acquisto di Tammy Abraham, ma non solo. Ora infatti cambia di nuovo scenario in casa giallorossa, questa volta è un movimento in uscita però. Continuano ad arrivare conferme, la fumata bianca è ad un passo.

Svolta Tiago Pinto, confermato il prestito allo Sheffield

E’ fatta per il prestito di Robin Olsen allo Sheffield United. Il portiere, nazionale svedese, era tornato a Roma dopo un doppio anno in prestito. Il suo profilo non è mai stato preso in considerazione da Mou, che ha voluto con tutte le forze Rui Patricio. L’asse di mercato con l’Inghilterra si conferma infuocato per Tiago Pinto, che ha prelevato il nuovo numero 1 dai Wolves. Ora Olsen farà il percorso inverso, raggiungendo lo Sheffield in prestito, è stato trovato l’accordo tra le società. Nuovo addio dunque per il portiere scandinavo, e pensare che Monchi lo acquistò come erede di un certo Alisson Becker. Un altro esubero da depennare dalla rosa giallorossa, nuova svolta per Tiago Pinto.