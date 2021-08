Calciomercato Roma, ecco il colpaccio last minute | Firma imminente

Il calciomercato della Roma sembra destinato a chiudersi col botto. Imminente la firma di un nuovo centrocampista.

Il calciomercato è capace di regalare sorprese fino agli ultimi istanti. In diverse occasioni le ultime battute delle sessioni di trasferimento hanno riservato i colpi più importanti. Anche questa sessione potrebbe regalare ai tifosi giallorossi una sorpresa a poche ore dalla fine delle trattative. In più occasioni vi abbiamo raccontato come il General Manager Tiago Pinto sia rimasto vigile con l’obiettivo di regalare a José Mourinho un nuovo innesto. In particolare l’allenatore giallorosso aveva dichiarato di voler arricchire la squadra dal punto di vista dell’esperienza. Ora il dirigente potrebbe aver fatto la mossa giusta per accontentare le richieste del tecnico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta a centrocampo | Via con lo sconto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpaccio in Bundesliga | Affare da 10 milioni di euro

Calciomercato Roma, svolta last minute | Sergio Oliveira a un passo

Sarà molto probabilmente Sergio Oliveira il nuovo centrocampista che Tiago Pinto sta per regalare a José Mourinho. AsRomaLive vi aveva in più occasioni segnalato come l’attenzione del club giallorosso fosse alta sul mediano portoghese. Ora secondo quanto afferma l’esperto Pedro Almeida il passaggio di Oliveira nella Capitale sarebbe davvero vicinissimo. In un tweet Almeida spiega che la firma del centrocampista sarebbe ormai imminente. D’altra parte in giornata lo stesso giocatore del Porto aveva lanciato un indizio importante attraverso il proprio profilo Instagram. Sul social del centrocampista era infatti spuntato un like alla pagina della Roma. Un piccolo segnale di come qualcosa stesse per succedere. Ora il suo sbarco in Serie A è ad un passo e presto la sua avventura in giallorosso potrebbe avere inizio. In giallorosso Oliveira avrà l’opportunità di lavorare con il suo connazionale José Mourinho. Proprio la presenza dello Special One potrebbe essere stata di ulteriore stimolo per il calciatore.