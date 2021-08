Calciomercato Roma, Occasione last minute | Non c’è posto

Nuovo retroscena di calciomercato in casa Roma, la bomba è arrivata dalla Premier League. Ancora nessun acquisto a centrocampo per Tiago Pinto.

Di sicuro questa sessione di mercato in casa Roma non sarà facile da dimenticare. Non solo per il primo anno di Mou, tra poche ore si chiude una sessione che definire movimentata è un eufemismo. Tra cessioni a sorpresa, acquisti roboanti ed esuberi piazzati, Tiago Pinto ha rubato la scena. Caldissimo l’asse con l’Inghilterra per il GM portoghese, che è stato anche fisicamente a Londra nei giorni scorsi.

Leggi anche: Calciomercato Roma, trattativa dell’ultima ora | Spunta l’indizio social

Dall’Inghilterra nelle scorse ore è emerso un nuovo retroscena che ha spiazzato molti. Fari puntati in casa Manchester United, l’occasione last minute sarebbe stata un vera bomba. A quanto pare non c’è alcun margine di trattativa però, il profilo del calciatore non rientra nelle mire di mercato della Roma. Nel ruolo i giallorossi non hanno alcun problema di numeri, dunque non ci sarebbe stato posto per lui. Peccato perchè il nome avrebbe stuzzicato, e molto.

Leggi anche: Calciomercato Roma, addio Nzonzi | Gli sviluppi last minute

Calciomercato Roma | Bomba last minute, non c’è posto

A rilanciare l’esclusiva è stato il sito Laroma24.it, secondo cui il Manchester United avrebbe offerto nelle scorse ore Donny van de Beek. Trequartista olandese, classe 1997, fa della classe e della visione di gioco le sue armi più importanti. Lo scorso anno nei Red Devils 19 gare ed una sola rete per lui. Trattativa neanche intavolata però, i giallorossi non cercano quel tipo di centrocampista. Le mire del tandem lusitano, Pinto-Mou, erano chiarissime: un rinforzo nella zona mediana. A pochissimo dalla chiusura del mercato lo scenario però è oltremodo complicato. Quello che doveva essere il primo rinforzo, se ne parlava addirittura prima dell’Europeo, resterà molto probabilmente una casella vuota. La prospettiva al momento è chiara, se non dovesse arrivare la bomba last minute, il nuovo centrocampista resterà una chimera per lo Special One.