Calciomercato Roma, occasione bomba | La chiave è Olsen

Calciomercato Roma, potrebbe esserci uno scambio dell’ultim’ora: la chiave per arrivare al centrocampista potrebbe essere Olsen

Per cercare di piazzare tutti gli esuberi, si valutano tutte le possibili ipotesi. Anche quelle di uno scambio proprio allo scadere che potrebbe far felici tutti. La chiave, per arrivare al centrocampista inoltre, potrebbe essere Olsen, che ancora non ha trovato una sistemazione, e che rischia di rimanere a guardare per tutta la stagione. L’estremo difensore spinge per andare via, ma di interessi davvero concreti, fino al momento, ne sono arrivati pochi. Sicuramente, quello più importante, è stato dello Sheffield United, società che milita in Championship, che ha ceduto Ramsdale all’Arsenal, liberando così la casella per il portiere. Ma dopo l’annuncio ufficiale dei Gunners, non s’è mosso nulla. E allora, Pinto, potrebbe decidere, magari sfruttando la situazione, di tentare uno scambio con un elemento che in questo momento è allo Sheffield e che nel corso di questo calciomercato è stato accostato anche al Napoli.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio Nzonzi | Gli sviluppi last minute

Calciomercato Roma, Pinto tenta lo scambio

Sander Berge, centrocampista norvegese che Spalletti aveva messo nel mirino, non si è potuto unire al ritiro della nazionale norvegese perché positivo al coronavirus. Una situazione, spiegano dall’Inghilterra, che potrebbe bloccare una sua cessione, visto che il calciatore, a quanto pare, ha pochissime intenzioni di rimanere nel secondo campionato d’Oltremanica. E allora ci potrebbe pensare Pinto ad accontentarlo. Magari inserendolo in un prestito con Olsen oppure per far abbassare il costo del cartellino del calciatore.

Berge, classe 1998, è sicuramente un profilo importante: anche l’Arsenal, che stava per cedere Xhaka, ci ha provato nel corso di questa finestra estiva. Alto 195 centimetri davanti alla difesa potrebbe essere utile per lasciare libertà d’inserimento a Veretout. Sarebbe lui l’uomo indicato per andare a recuperare i palloni. Chissà che non possa essere davvero questo il colpo di Pinto…