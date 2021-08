Calciomercato Roma, svolta nell’ultimo giorno: cambia la destinazione proprio vicino al gong. L’affare sarebbe davvero ai dettagli

Svolta nell’ultimo giorno del mercato. Cambia la possibile destinazione dell’esterno d’attacco che dalla Roma è in uscita. Secondo quanto riportato da Di Marzio, Ciervo sarebbe vicino alla cessione ad una società di Serie B, dopo che il Sassuolo, ieri, ci aveva messo gli occhi addosso e sembrava potesse essere a un passo dalla firma.

Invece, nelle ultime ore, un accordo in via di definizione ci sarebbe con il Frosinone, società che milita nella serie cadetta, e che garantirebbe sicuramente a Ciervo una maglia da titolare. Il giocatore dovrebbe andare via in prestito in questo caso, anche perché la società giallorossa crede molto nelle sue doti. E vorrebbe valutarlo prima di mandarlo via, nel caso, a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, svolta Ciervo: vicino al Frosinone

Il classe 2002 quindi è vicino al Frosinone. Una società amica della Roma. Mourinho, nel corso della preparazione precampionato, lo ha tenuto comunque sotto la lente d’ingrandimento, apprezzandone anche le qualità. Ma è ancora troppo acerbo per essere inserito in pianta stabile in un gruppo che adesso cerca sicuramente esperienza. Tiago Pinto quindi è pronto a cederlo, così da fargli fare le ossa, come si usava dire una volta.

Una svolta comunque improvvisa. Perché davvero ieri sembrava tutto fatto con la società neroverde che, secondo alcune indiscrezioni di mercato delle scorse settimane, aveva messo nel mirino anche Villar. Poi queste voci erano stato smentite direttamente dal calciatore con un post su Twitter. Ciervo quindi è pronto a salutare. Valigie pronte per una nuova avventura.