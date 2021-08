Calciomercato Roma, incontro fissato | Firma in arrivo

Conclusa la sessione di calciomercato è tempo di pensare al rinnovo dei contratti. Ecco chi sarà il prossimo.

Il calciomercato in entrata della Roma si è concluso senza la ciliegina sulla torta. Un mercato difficile fatto di quattro acquisti e tante cessioni (24 tra giovani e calciatori di prima squadra). A José Mourinho mancherà (almeno fino a gennaio e poi si vedrà) il centrocampista tanto richiesto sin dal primo giorno, ma se si considera che gli acquisti di Matias Vina e di Tammy Abraham non erano previsti, c’è la giusta motivazione per la quale la Roma non poteva fare un ulteriore colpo in entrata, dovuto anche dall’eccessivo numero di centrocampisti presenti in rosa. In rosa lo Special One potrà contare su Cristante, Veretout, Diawara, Villar, Pellegrini (che può giocare più indietro rispetto alla trequarti), Bove e Darboe.

Calciomercato Roma, rinnovo Darboe a un passo

A proposito del giovane giocatore gambiano, secondo quanto riportato da ‘retesport.it’, nei prossimi giorni verrà definitivo il rinnovo del centrocampista classe 2001. Lanciato da Paulo Fonseca nella scorsa stagione, non ha avuto spazio per ora con l’altro tecnico portoghese, Mourinho. La prossima settimana Pinto incontrerà i suoi agenti per definire gli ultimi dettagli del rinnovo di contratto con scadenza nel giugno 2026. L’annuncio dovrebbe arrivare nel giro di una decina di giorni. Chissà che Darboe possa avere l’occasione di giocare in UEFA Conference League, almeno nella fase a gironi, contro CSKA Sofia, Zorya e Bodo/Glimt. Nelle prossime settimane è atteso anche l’incontro decisivo per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini.