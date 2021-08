Calciomercato Roma, colpo di scena | Assalto dalla Premier

Tiago Pinto lavora alla cessione di alcuni esuberi. Se le operazioni andassero in porto ci sarebbe spazio per un ultimo innesto a centrocampo.

Quando mancano ormai poche ore alla fine del calciomercato estivo i contatti tra direttori sportivi e dirigenti si fanno frenetici. L’ultimo giorno di mercato rappresenta da sempre l’opportunità per mettere a segno colpi a sorpresa e completare le rose a disposizione degli allenatori. In casa Roma il lavoro del General Manager Tiago Pinto è soprattutto concentrato sul mercato in uscita. Sono infatti diversi i calciatori sui quali José Mourinho ha deciso di non puntare e che potrebbero trovare una nuova sistemazione nelle prossime ore. Ma sbloccare le uscite potrebbe anche mettere il dirigente giallorosso nelle condizioni di confezionare un ultimo regalo per l’allenatore.

Nella giornata di ieri è arrivata l’attesa fumata bianca sulla rescissione di Javier Pastore. E’ proprio a centrocampo che eventualmente concentrerebbe la sua attenzione Pinto per un colpo last minute.

Calciomercato Roma, si complica Nandez | Offerta dalla Premier

Uno dei nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati alla Roma è quello di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano vorrebbe lasciare Cagliari ma a poche ore dalla chiusura della finestra di calciomercato il club sardo non ha ancora ricevuto l’offerta giusta per farlo partire. Nandez è un giocatore di grande temperamento e duttilità. E’ infatti capace di agire sia da mezzala che da esterno destro. Secondo quanto riporta calciomercato.it il ragazzo sarebbe ora finito nel mirino del Watford. Il club inglese appartiene alla famiglia Pozzo, proprietaria in Italia dell’Udinese. I contatti sarebbero in una fase iniziale ma il margine per chiudere la trattativa c’è. Dopo i contatti con diversi club potrebbe quindi essere la Premier League la destinazione dell’uruguaiano.