Calciomercato Roma, arriva la svolta | Vola in Inghilterra

Dall’Inghilterra arrivano importanti novità su una trattativa che si era bloccata nelle scorse settimane. La svolta potrebbe essere imminente.

Ore frenetiche prima della conclusione della finestra estiva di calciomercato. Lo stop alle trattative è previsto per le ore 20. Fino a quel momento il General Manager giallorosso Tiago Pinto cercherà di confezionare alcune operazioni in uscita. Non è un mistero che il dirigente portoghese sia impegnato nel tentativo di trovare una sistemazione per quei calciatori che non fanno parte del progetto tecnico per la stagione appena cominciata. E se nelle scorse settimane Pinto è riuscito nel non semplice compito di sfoltire la rosa giallorossa ora per completare l’opera mancano alcuni tasselli.

Nelle ultime ore della sessione estiva il GM cercherà quindi di completare le cessioni pianificate nelle scorse settimane.

Calciomercato Roma, Olsen verso l’addio | Due opzioni per lui

Tra i nomi in uscita nella lista di Tiago Pinto c’è il portiere Robin Olsen. Per lui non c’è più spazio a Trigoria e l’estremo difensore pare finalmente essersi convinto ad ascoltare le proposte che arrivano per lui. Tra le squadre interessate allo svedese c’è sicuramente il Venezia che sta cercando un nuovo portiere. A riportarlo è Sky Sport. La trattativa però non sembra semplice. La differenza tra le possibilità del club lagunare e le richieste del giocatore e della Roma rimane importante. Per ora non sembrerebbero esserci margini per un accordo. E in questo stallo si starebbe inserendo nuovamente lo Sheffield United. Il club aveva già contattato la Roma nelle scorse settimane arrivando a un accordo. Da parte di Olsen tuttavia c’era sempre stato un netto rifiuto della destinazione. Ora la trattativa potrebbe trovare un’importante accelerazione. Olsen potrebbe quindi accasarsi in Championship e accettare il corteggiamento dello Sheffield.