Calciomercato Roma, trattativa dell’ultima ora | Spunta l’indizio social

Dai social arriva un possibile indizio per le ultime ore del calciomercato della Roma. Spunta un like che potrebbe far sperare.

Le ultime ore di calciomercato potrebbero regalare a José Mourinho un nuovo innesto. L’allenatore portoghese si è detto soddisfatto della rosa che la società gli ha messo a disposizione. Eppure un elemento di maggiore esperienza in mezzo al campo potrebbe dare un contributo importante alla causa giallorossa. Non è un mistero che però prima di procedere a qualsiasi trattativa in entrata la Roma debba mettere a punto alcune cessioni. Ed è proprio su questo aspetto che si sta concentrando il lavoro del General Manager Tiago Pinto.

A poche ore dalla fine del calciomercato estivo il dirigente giallorosso sembra in procinto di chiudere alcune cessioni. Non è escluso che una volta completate queste operazioni Pinto possa decidere di fare un tentativo last minute per regalare a Mourinho un nuovo centrocampista.

Calciomercato Roma, indizio social | Spunta il like di Sergio Oliveira

Sergio Oliveira è uno dei centrocampisti che Tiago Pinto ha inseguito durante questa lunga estate di calciomercato. AsRomaLive ha riportato a più riprese l’interesse del club per il ragazzo. Il calciatore portoghese non sembra essere tra le prime scelte del Porto. Pochi i minuti concessi finora al giocatore dall’allenatore Conceicao. Nella Capitale Pinto e Mourinho vedono in lui le caratteristiche e l’esperienza utili a migliorare la mediana giallorossa. La trattativa con il club lusitano non è però mai decollata. Da parte del giocatore invece l’interesse per un possibile trasferimento nella Capitale è concreto. Il centrocampista vuole giocare di più e sarebbe entusiasta di provare una nuova avventura. Per di più la possibilità di essere allenato dal connazionale Mourinho rappresenta una possibilità allettante. A confermare l’intenzione del ragazzo arriva oggi un indizio dai social: sul profilo Instagram di Sergio Oliveira è infatti spuntato un “like” alla pagina della Roma. La volontà del giocatore è quindi chiara. Chissà che questo non possa essere il primo passo di un avvicinamento repentino. E secondo il giornalista Daniele Longo la Roma starebbe proprio in queste ore facendo un ultimo tentativo per portare in Italia Oliveira.