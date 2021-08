Calciomercato Roma, colpaccio in Bundesliga | Affare da 10 milioni di euro

Calciomercato Roma, Bundesliga miniera d’oro: Tiago Pinto studia il colpo low cost con il quale regalare a Mou un mediano di valore.

Ore caldissime in casa Roma, con Pinto impegnato sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Due filoni sicuramente convergenti e complementari, che potrebbero regalare sorprese intriganti nel corso delle prossime ore; tuttavia Pinto in questa sessione ha sempre dimostrato di operare con lungimiranza, ragion per cui non è da trascurare il fatto che i giallorossi possano procrastinare l’assalto ad un centrocampista a gennaio, per capitalizzare al massimo le occasioni che di volta in volta si presenteranno. E in questo senso, la Bundesliga potrebbe agevolare le mosse del gm giallorosso.

Calciomercato Roma, occasioni in Bundesliga: i dettagli

Nel campionato tedesco militano tre calciatori i cui contratti scadono nel 2022: stiamo parlando di Florian Grillitsch, Alex Witsel e Corentin Tolisso, le cui valutazioni si attestano sui 10 milioni di euro. Soprattutto il belga del Borussia Dortmund e il francese del Bayern Monaco sono ritornati in auge nelle ultime ore, anche se ora come ora non sembrano esserci spiragli. I gialloneri hanno praticamente chiuso alla cessione del belga, accostato anche alla Juventus, mentre l’ingaggio dell’ex Lione è attualmente fuori dai parametri della Roma. Non è da escludere un assalto last minute dei giallorossi, che però stanno attenzionando anche Douglas Luiz: il tutto, però, potrebbe anche essere rimandato a gennaio. Seguiranno aggiornamenti