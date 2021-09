Calciomercato Roma, assalto solo rinviato | La scelta di Pinto

Calciomercato Roma, l’assalto al centrocampista è solamente rinviato. Ecco la scelta del general manager portoghese

Bloccato dagli esuberi che non ne hanno voluto sapere, in nessun modo, di andare via, Tiago Pinto ha preso una decisione importante, scegliendo, di concerto con i Friedkin, di metterli fuori rosa. Proverà a cederli ancora in quei mercati che in entrata sono ancora aperti – vedi Russia e Turchia, ad esempio – ma la sensazione è che difficilmente, arrivati a questo punto, possano decidere di salutare. Certo, la possibilità di non vedere il campo almeno per i prossimi mesi allora potrebbe far cambiare idea a qualcuno. Ma sono solamente delle supposizioni che, in questo momento, sono praticate smentite dai fatti.

In ogni caso, il colpo a centrocampo, è solamente rinviato. Secondo quanto riportato questa mattina da Leggo, Pinto a gennaio tenterà di nuovo l’assalto al centrocampista. Puntando al colpo grosso però: perché se in questo periodo i nomi fatti sono stati veramente diversi, il vero obiettivo di Mourinho è sicuramente ben chiaro nella testa di Pinto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rescissione ufficiale | Occasione per Mourinho

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, incontro fissato | Firma in arrivo

Calciomercato Roma, assalto a Douglas Luiz

Né Zakaria e nemmeno Sergio Oliveira. E nemmeno Tolisso. E’ Douglas Luiz il vero obiettivo della Roma portoghese. Per il centrocampista brasiliano verrà fatto un nuovo assalto nel prossimo mese di gennaio, magari cercando d’impostare una trattativa sin da subito. Perché abbiamo capito, e s’è visto particolarmente in queste settimane, che il tempo corre e anche veloce. E lascia davvero poco spazio ai tentennamenti.

Colpo rinviato di qualche mese quindi. Adesso Mourinho dovrà cercare tra quelli che ci sono in rosa un elemento che possa aiutarlo nelle prossime uscite. Uno tra Villar (difficile) e Diawara (più probabile per caratteristiche fisiche) potrebbe trovare spazio in questa Roma. Fino a gennaio. Poi si vedrà.