Calciomercato Roma, colpi in prospettiva | Doppia operazione

Doppio innesto giovanile in casa Roma. Ufficiale l’acquisto di due giovani che si aggregheranno alla squadra Under 17.

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso ieri sera, ma i colpi in casa Roma non sono finiti. Alla fine il tanto agognato centrocampista non è arrivato, fari puntati sulla sessione di gennaio. La società giallorossa in ogni caso è stata assoluta protagonista della sessione in Italia. La Roma infatti è stata la società ad aver speso di più in Serie A, è Tammy Abraham l’acquisto più costoso di questa sessione estiva. Senza dimenticare l’ingaggio di Josè Mourinho, tutti argomenti toccati oggi da Tiago Pinto in conferenza stampa.

Doppio colpo in prospettiva, comunicato ufficiale

E i movimenti non si fermano neanche a mercato chiuso, nella giornata di oggi è arrivata una doppia ufficialità. Ben due rinforzi nelle fila delle giovanili giallorosse. Colpi in prospettiva in casa Roma, ecco di chi stiamo parlando.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Tommaso Barrotta, centrocampista classe 2005, proveniente dall'Ostiamare.#ASRoma pic.twitter.com/wxsexM9n3u — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2021

Il primo acquisto ufficiale, comunicato via twitter è Tommaso Barrotta. Centrocampista classe 2005, prelevato dall’Ostiamare.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Liam Wiklund, centrocampista classe 2005, proveniente dall'IFK Stocksund.#ASRoma pic.twitter.com/XrBCaubXQ4 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2021

La seconda ufficialità riguarda l’ingaggio di Liam Wiklund, proveniente dal IFK Stocksund. Entrambi classe 2005 e centrocampisti, verranno aggregati alla Roma Under 17. Formazione giovanile che proprio oggi ha debuttato col sorriso nel trofeo Memorial “Manlio Scopigno”. Sconfitta la Lazio per 2-1, gara giocata ad Amatrice.