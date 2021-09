Calciomercato Roma, Pinto a muso duro. Decisione presa. Ed ecco perché non è stata concessa la risoluzione del contratto

A muso duro. Come probabilmente è giusto che sia in casi come questo. Perché rifiutare tutte le offerte arrivate, e bloccare praticamente il mercato in entrata (quel centrocampista atteso non è arrivato), non è per niente andato giù a Tiago Pinto. Che ha preso una decisione, condivisa sicuramente dalla società, su quei tre elementi che sono rimasti in rosa. E che pesano, eccome se pesano, sulle casse societarie per svariati milioni di euro. A differenza di Pastore quindi, i vari Nzonzi, Fazio e Santon, non hanno trovato né una nuova sistemazione, e nemmeno un accordo con la società per la risoluzione del contratto.

E allora Pinto non ci ha pensato due volte: i tre sono fuori rosa. Continueranno ad allenarsi da soli. Continueranno a guardare i compagni giocare. E continueranno, purtroppo questo per la società, a percepire lo stipendio senza nemmeno sudarlo più di tanto.

Calciomercato Roma, nessuna risoluzione

Nessuna risoluzione contrattuale quindi. Perché secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina, i tre hanno fatto di tutto per non accettare nessuna offerta proposta. Chiedendo anche una buonuscita per salutare la truppa giallorossa per andare a giocare altrove. Un atteggiamento che non è piaciuto a nessuno. E che non ha permesso a Pinto di chiudere l’ultimo colpo in entrata che, per come si era messo il tutto, sarebbe stato un vero e proprio capolavoro.

Le cessione comunque in questa finestra di mercato rimangono 29. Un numero assai importante. Tra prestiti, rescissioni, e addii definitivi, il general manager portoghese è riuscito in quasi tutti i suoi obiettivi. La ciliegina non è arrivata. Ma le colpe non sono sicuramente da attribuire al giovane dirigente giallorosso.