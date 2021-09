Calciomercato Roma, gli affari rimandati | Due colpi a gennaio

Il calciomercato estivo si è appena concluso. Ma le voci non si fermano e in vista di gennaio ci sono già alcune idee per Tiago Pinto.

La scadenza di ieri sera alle 20 ha posto fine alla sessione estiva di calciomercato. Una finestra trasferimenti che ha visto particolarmente attivo il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha lavorato egregiamente per mettere in atto il piano di riduzione del monte ingaggi concordato con la proprietà. Ciò nonostante è riuscito a fornire a José Mourinho una squadra pronta a giocarsela contro qualsiasi avversario. L’allenatore ha recentemente elogiato il lavoro sul mercato della società. Eppure in casa giallorossa è rimasto qualche piccolo rammarico per affari non andati in porto.

Lo stesso Mourinho nei giorni scorsi aveva lasciato intendere che non sarebbe stato dispiaciuto dall’idea di poter contare su un nuovo innesto a centrocampo. Magari un giocatore capace di alzare il livello di esperienza della rosa.

Roma, gli affari mancati del mercato

A complicare i piani della dirigenza giallorossa sono stati soprattutto i mancati addii di alcuni esuberi. Sono in particolare due le caselle in cui in casa giallorossa si sperava di riuscire a concludere operazioni in entrata. Come detto a Mourinho sarebbe piaciuto un centrocampista d’esperienza. Non è un caso che in quel ruolo siano stati numerosissimi i giocatori accostati alla Roma durante la sessione di mercato. Dal “primo amore” Xhaka fino alle indiscrezioni che nelle ultime ore prima del gong parlavano di trattativa in chiusura per l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto. Tutte operazioni concluse con un nulla di fatto e che lasciano pensare che a gennaio il calciomercato potrà avere ancora molto da dire. Un discorso simile vale poi per il ruolo di terzino destro. In quella casella Mourinho conta su Rick Karsdorp ma un vice per l’esterno olandese sarebbe sicuramente stato gradito. Come riporta calciomercato.it almeno fino a gennaio si cercherà di rilanciare lo statunitense Reynolds. Poi con la riapertura delle trattative starà a Tiago Pinto trovare sul mercato le occasioni migliori.