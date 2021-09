Calciomercato Roma, annuncio Pinto | Il rinnovo è vicino

Il General Manager Tiago Pinto ha fatto il punto della situazione alla fine del calciomercato estivo. Attenzione puntata anche sul capitolo relativo ai rinnovi di contratto.

All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato il General Manager Tiago Pinto ha tenuto una conferenza stampa. Nell’incontro con i cronisti il dirigente ha fatto un bilancio della finestra di trattative appena concluse. Una sessione che ha visto la Roma lavorare bene soprattutto in uscita e che ha trovato nell’acquisto di Tammy Abraham la propria punta di diamante. Pinto ha lavorato soprattutto nell’ottica di procedere a un abbattimento dei costi di gestione grazie a una riduzione del monte ingaggi complessivo. In questo senso particolarmente importanti sono state le cessioni di alcuni giocatori in esubero e l’addio di Edin Dzeko. L’ingaggio del bosniaco era infatti il più oneroso in casa Roma.

Ma oltre agli acquisti e alle cessioni il G.M. giallorosso sta lavorando alacremente anche su un altro fronte fondamentale: quello dei rinnovi di contratto. Ed è proprio su questo argomento che Pinto ha rilasciato in conferenza stampa alcune interessanti dichiarazioni.

Rinnovo Pellegrini, Pinto sereno | “Lorenzo vuole restare”

Non è un segreto che uno dei dossier più importanti sul tavolo di Tiago Pinto sia quello relativo al prolungamento di contratto di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso vedrà il suo contratto con la Roma scadere il prossimo 30 giugno. Una situazione che non preoccupa minimamente il dirigente portoghese, convinto che trovare un accordo per il rinnovo non sarà un problema. “Non mi aspetto una trattativa complicata. Lorenzo vuole rinnovare e la Roma vuole rinnovare il contratto di Pellegrini. Non è un problema“, ha affermato Pinto. Insomma, la volontà di entrambe le parti è di continuare insieme. Rimane da lavorare sull’aspetto economico del nuovo contratto, ma per il prolungamento di Pellegrini dovrebbe soltanto essere questione di tempo.