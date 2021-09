Calciomercato Roma, rescissione ufficiale | Occasione per Mourinho

Calciomercato Roma, finite le operazioni con gli altri club, adesso possono comunque essere tesserati gli svincolati. C’è un’occasione

No, il calciomercato non è ancora finito. Adesso si possono comunque tesserare quei calciatori che non hanno trovato una sistemazione. O che si sono svincolati prima della chiusura delle trattative. A dire il vero, le occasioni, non sono tantissime. Ma una in particolare potrebbe fare al caso della Roma: un elemento che, anche se con Mourinho ha vissuto delle fasi alterne, potrebbe diventare una possibilità sia per i giallorossi che per il calciatore.

Ovviamente bisogna capire e Aurier, decidendo di rescindere con il Tottenham, non abbia già trovato una nuova sistemazione. Se così fosse, allora, sarebbe tutto inutile. Ma la sensazione è che l’esterno si stia guardando intorno per capire quale club possa fare al suo caso.

Calciomercato Roma, se Reynolds non convince ecco la possibilità

La Roma è coperta in quella zona del campo. C’è Karsdorp, che è il titolare, più Reynolds. Ecco, potrebbe essere sicuramente l’americano, che ancora non si è ambientato, l’anello debole che potrebbe essere sostituito con l’esterno ormai ex Spurs. Il francese si origini ivoriane, classe 1992, ha esperienza da vendere. E potrebbe tornare sicuramente utile alla causa giallorossa.

Ovviamente non c’è nessuna trattativa al momento e la Roma, probabilmente, impegnata a cercare di piazzare quei giocatori che alla fine sono rimasti, nemmeno ci ha pensato. Ma tra pochi giorni, a mente fredda, questa possibilità potrebbe tornare a galla in maniera importante. Soprattutto, ripetiamo, e Mourinho riterrà ancora acerbo Reynolds per mandarlo in campo. Possibilità di mandarlo a crescere da qualche parte non ce ne sono più. Ma un’attenta valutazione, anche su di lui, verrà fatta nel corso delle prossime settimane.