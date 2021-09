Roma, le ultime da Trigoria | Lavora ancora a parte

Nessuna sosta in casa Roma, oggi sono ripresi gli allenamenti a ranghi ridotti. Tanti i giocatori impegnati in nazionale ed un solo indisponibile.

Altra giornata di lavoro per la truppa di Josè Mourinho, la Roma ha effettuato l’allenamento a Trigoria a ranghi ridotti. Tanti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, ed un solo infortunato che ha lavorato a parte, per l’ennesima volta. La concentrazione è rivolta ai prossimi impegni. Oggi è uscito il calendario ufficiale per quel che riguarda il girone d’andata della Serie A. Primo impegno fissato per domenica 12 settembre, in casa contro il Sassuolo, ecco le ultime dal quartier generale giallorosso.

Report allenamento da Trigoria, out il solo Smalling

Tante assenze tra i nazionali, ma una giornata di lavoro intenso a Trigoria. Lavoro che ha riservato anche momenti felici, come testimoniato dalla Roma su Twitter. Unico indisponibile Chris Smalling, il difensore inglese ha proseguito il suo lavoro a parte. Ancora da smaltire la lesione alla gamba sinistra che lo sta tormentando, la speranza è comunque quella di riaverlo presto a disposizione. Per i presenti lavoro di palestra e poi sul campo. Sempre al centro della scena il tecnico Josè Mourinho, che ha seguito con passione il lavoro dei propri ragazzi. Tra undici giorni i giallorossi ritroveranno l’abbraccio dell’Olimpico, Mourinho ritroverà anche Zaniolo, out per squalifica nella trasferta di Salerno. La speranza del tecnico portoghese è quella di avere la rosa completamente a disposizione, nazionali permettendo.