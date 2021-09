Serie A, date e orari nel girone d’andata | Le partite della Roma

La Lega Calcio ha definito gli orari di anticipi e posticipi del girone d’andata. Ecco quando scenderà in campo la Roma.

Col calciomercato chiuso in casa Roma si pensa già al ritorno sul campo da gioco. Partite oggi le gare di qualificazioni per Qatar 2022, tanti i giallorossi chiamati dalle rispettive nazionali. E nel pomeriggio è uscito anche il comunicato ufficiale della Lega Calcio, col calendario di anticipi e posticipi nel girone d’andata. Andiamo a vedere quando scenderanno in campo i giallorossi di Mourinho.

Una partenza meravigliosa per il tecnico portoghese, quattro vittorie su quattro per i giallorossi, e i tifosi non vedono l’ora di tornare ad applaudire i propri beniamini. Il primo appuntamento è Roma-Sassuolo, ieri è partita la prelazione per la vendita dei biglietti. La gara si giocherà domenica 12 settembre alle 20:45, mentre l’atteso derby è fissato per il 26 settembre, Lazio-Roma si giocherà alle ore 18. Ecco le gare nel dettaglio.

La Lega Calcio comunica il calendario del girone d’andata

Ecco nel dettaglio gli impegni dei giallorossi, compresa anche la copertura televisiva degli eventi: 3a giornata Roma-Sassuolo: domenica 12 settembre, 20:45 (DAZN)

4a giornata Verona-Roma: domenica 19 settembre, 18:00 (DAZN)

5a giornata Roma-Udinese: giovedì 23 settembre, 20:45 (DAZN)

6a giornata Lazio-Roma: domenica 26 settembre, 18:00 (DAZN)

7a giornata Roma-Empoli: domenica 3 ottobre, 18:00 (DAZN)

8a giornata Juventus-Roma: domenica 17 ottobre, 20:45 (DAZN)

9a giornata Roma-Napoli: domenica 24 ottobre, 18:00 (DAZN)

10a giornata Cagliari-Roma: mercoledì 27 ottobre, 20:45 (DAZN)

11a giornata Roma-Milan: domenica 31 ottobre, 20:45 (DAZN)

12a giornata Venezia-Roma: domenica 7 novembre, 12:30 (DAZN/SKY)

13a giornata Genoa-Roma: domenica 21 novembre, 20:45 (DAZN)

14a giornata Roma-Torino: domenica 28 novembre, 18:00 (DAZN)

15a giornata Bologna-Roma: mercoledì 1 dicembre, 18:30 (DAZN)