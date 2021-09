Calciomercato Roma, nel mirino del Boca | Futuro in Argentina

Potrebbe trovare subito una nuova squadra il giallorosso svincolatosi dalla Roma. Il calciomercato è finito.

Una rivoluzione così completa in uscita non era mai avvenuta prima nel calciomercato giallorosso. La società aveva dato come dictat a Tiago Pinto la volontà di abbassare il monte ingaggi, lavorando molto sulle uscite. Infatti, come ammesso dallo stesso general manager portoghese, più di 30 sono state le operazioni che hanno portato via calciatori da Roma, tra operazioni più importanti e altre meno, come alcuni giovani calciatori. Tra gli addii c’è stato anche quello di Javier Pastore, con il centrocampista argentino che ha accettato la rescissione consensuale con buonuscita propostagli dal club capitolino, rinunciando ad altri due anni di contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Roma, Pastore al Boca Juniors?

Al momento non ci sono offerte per l’ex giocatore di Palermo e PSG che in questo momento è dunque senza squadra. Come riportato però dal sito ‘fichajes.net’, potrebbe esserci un ritorno in Argentina per il ‘Flaco’, sponda Boca Juniors. Dopo il passato nel Talleres e nell’Huracan potrebbe finire nel club xeneize che sta tenendo d’occhio altri due giocatori svincolati come Wuilker Ángel (ex Terek Grozny) e Ángel Romero (ex San Lorenzo). La scelta di pescare dal mercato dei giocatori senza contratto è anche una conseguenza di come la pandemia legata al Covid-19, e non solo, abbia portato molti problemi nei club. Chissà se Pastore possa tornare a giocare nel campionato argentino e anche la Copa Libertadores.